Juve Stabia, a Cremona un pareggio che fa morale: 1 - 1

Nel match di Santo Stefano allo 'Zini' a segno i bomber Francesco Forte e Fabio Ceravolo

La Juve Stabia strappa un punto alla Cremonese nel Boxing Day di Serie BKT.

Allo ''Zini'' di Cremona, scendono in campo i padroni di casa della Cremonese e la Juve Stabia, con i campani reduci da due convincenti successi consecutivi con Chievo e Venezia.

Partenza sprint per gli uomini di mister Fabio Caserta che dopo appena 2' passano in vantaggio con Francesco Forte, servito in area da Canotto. E' il settimo sigillo stagionale per l'attaccante delle vespe, sempre più decisivo all'interno dello scacchiere tattico del trainer di Melito di Porto Salvo.

La reazione dei padroni di casa, tuttavia, produce il massimo risultato possibile: passano appena 5' e la Cremonese trova il modo di raddrizzare l'incontro con Ceravolo che, su cross di Piccolo, indirizza di testa la palla nell’angolino beffando Russo, che però si rifà una decina di minuti più tardi salvando la porta degli ospiti su una conclusione a botta sicura di Migliore; sulla seguente ribattuta sciupa tutto Ceravolo che, da una manciata di passi, spara il pallone in curva.

Nella ripresa la Cremonese ha nuovamente la chance di passare in vantaggio prima con Gustafson e poi con un colpo di testa di Claiton, Russo è super in entrambe le circostanze nello sventare la minaccia. Sponda ospite, le azioni più pericolose della ripresa capitano sui piedi di Bifulco e Canotto, ma Agazzi dice no.

Il match termina con il risultato di 1 - 1, lasciando entrambe le formazioni appaiate in classifica a quota 21.

Tabellino

Cremonese - Juve Stabia 1 - 1 | Forte (JS) 2’ pt, Ceravolo (CR) 8’ pt

Cremonese: Agazzi; Ravanelli, Claiton, Caracciolo (dal 24’ st Ciofani); Zortea, Valzania, Gustafson, Migliore; Piccolo (dal 35’ st Deli), Ceravolo (dal 41’ st Soddimo), Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Arini, Ciofani, Soddimo, Bianchetti, Deli, Castagnetti, Terranova, Renzetti. All.: Baroni.

Juve Stabia:Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Canotto, Calò, Addae (dal 32’ st Izco), Germoni; Rossi (dal 21’ st Bifulco), Forte (dal 37’ st Cisse). A disp.: Branduani, Lia, Boateng, Melara, di Gennaro, Bifulco, Izco, Todisco, Cisse, Del Sole, Mallamo, Büchel. All.: Caserta.

Ammoniti: Valzania (CR); Rossi e Addae (JS).

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.