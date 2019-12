Juve Stabia, Russo: ''Un punto che comunque muove la classifica''

Al termine del match l'estremo difensore della Juve Stabia è intervenuto in sala stampa

La Juve Stabia chiude l'ultima trasferta dell'anno in terra lombarda con un pareggio; a Cremona è 1-1 in virtù delle realizzazioni messe a segno da Francesco Forte e Fabio Ceravolo.

Queste le dichiarazioni del portiere delle vespe Danilo Russo, autore di pregevoli parate che hanno salvato il risultato in più di un'occasione:

''E' un punto importante se rapportato al valore della squadra che affrontavamo.

La Cremonese è un team di giocatori con grossi valori tecnici e fisici, motivo per il quale abbiamo messo in campo una grande prestazione che ci rende davvero soddisfatti soprattutto in un momento della stagione in cui concentrarsi non è facile in virtù del mercato di gennaio e delle festività. E' stata una bella partita in cui ambedue le squadre attaccavano e si difendevano, un punto a testa credo sia il risultato più giusto.

La sfida del 'Menti' contro il Cosenza rappresenta una sfida difficilissima, uno scontro diretto. L'ultimo match dell'anno ci opporrà ad una squadra che ha sia qualità che cattiveria agonistica, dal canto nostro ci faremo trovare pronti. Ne vale del nostro campionato. Le parate sembran tutte facili, quella sul colpo di testa di Migliore mi ha dato grande soddisfazione''.