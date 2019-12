Juve Stabia, mister Caserta: ''Da qui in avanti senza paura''

Mister Fabio Caserta ha analizzato il pareggio dello 'Zini' di Cremona della Juve Stabia con la Cremonese

''Abbiamo fatto, a mio avviso, un'ottima partita.

Siamo venuti qui a Cremona per giocare senza paura, a viso aperto, e siamo stati bravi e fortunati nel trovare il goal subito. Sul goal subìto la squadra è stata brava nel continuare a giocare senza accusare troppo il colpo. In questo campionato siamo partiti male con un punto dopo 6 partite, la squadra è stata brava nel non perdere mai di vista l'obiettivo. Obiettivo che è e resta la salvezza con la consapevolezza che, durante la stagione, le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. E' chiaro che nessuno si aspettava di fare un punto dopo 6 giornate, ma la bravura dei ragazzi è stata proprio quella di ripartire ogni volta. La vittoria di Trapani rappresenta la svolta; lì il gruppo ha capito che se la poteva giocare con tutti, a patto che in ognuno di loro ci fosse la determinazione di lottare sempre palla su palla. Adesso lo stiamo facendo, stanno arrivando i risultati e ne siamo molto contenti, però non abbiamo fatto ancora niente. Il girone di andata finisce domenica con la sfida interna con il Cosenza, il campionato è molto lungo e molto difficile, noi dobbiamo restare sempre sul pezzo e concentrati. Sul modulo, vedendo la Cremonese giocare con il 3-4-2-1, mettendomi con il 4-3-1-2 potevo trovare delle difficoltà soprattutto sulle corsie laterali. Per questo motivo ho preferito giocare con il 4-4-2 mettendo un attaccante esterno in più inserendo Canotto per spingere ulteriormente, paradossalmente trovando la medesima spinta anche sulla sinistra.

Sono molto contento per la prestazione perchè c'è stato sacrificio da parte di tutti in un momento in cui abbiamo l'infermeria piena''.