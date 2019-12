Catania, oltre Lodi due i big che potrebbero partire

Fino al 2 gennaio il Catania riposerà prima di ripartire per i propri obiettivi di campionato e Coppa Italia. Il mese che si appresta ad arrivare sarà molto importante anche e soprattutto in chiave mercato. Come più volte detto si dovrà passare dai 28 giocatori attuali a 22, con qualche cessione eccellente e innesti mirati nelle zone di campo dove è necessario intervenire. Dopo Rossetti e Llama il prossimo a lasciare la piazza rossazzurra sarà Francesco Lodi che dal ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli ha visto pochissimo il campo. Sul numero 10 è forte l'interesse della Triestina alla ricerca di un play per dare fantasia al proprio centrocampo.

L'ex Empoli e Udinese, però, non è l'unico big che potrebbe salutare. In queste settimane si sta parlando di Matteo Di Piazza osservato con grande attenzione dal Bari che adesso deve guardarsi da un'altra concorrente. Secondo quanto riporta Tuttosport, sempre la Triestina sarebbe fortemente interessata al centravanti classe '88. Dunque i giuliani lavorano al doppio colpo in attesa di segnali dal Catania. Club etneo che deve guardarsi anche dall'offensiva della Virtus Vecomp Verona su Davide Di Molfetta che nelle ultime settimane è sembrato in netta ripresa.

