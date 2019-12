Finale Coppa Italia Eccellenza: ingresso accrediti e viabilità

Nuove disposizioni di accrediti e viabilità per la finale di Coppa Italia Eccellenza Lavello-Vultur in programma domenica ore 16 allo stadio Viviani di Potenza. Per il ritiro degli accrediti FIGC-Lnd, Coni, Aiac, Aia, Siae e quelli della società Lavello l’ingresso è da Via Viviani. Per gli accrediti della società Vultur è dai distinti lato Bar Locatelli. In ottemperanza alle disposizioni emesse dalla Questura di Potenza, il percorso di accesso allo stadio per i tifosi della Vultur (ubicati nel settore distinti e curva ovest) sarà il seguente: SS 658, RA5 con uscita a Potenza centro per poi lasciare in sosta i propri veicoli lungo via Nazario Sauro, via Lepore e viale Marconi. Si precisa che i veicoli non potranno oltrepassare l’intersezione via Lepore/via Sauro. Per i tifosi del Lavello (ubicati in tribuna) il percorso sarà SS 658, RA5 con uscita Potenza est, via Appia, via Torraca, viale Marconi fino a via Viviani.