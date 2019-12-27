Coppa Italia Eccellenza, l'albo d'oro Chi succederà al Grumentum?
ALBO D'ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA BASILICATA
1991-92 MELFI
1992-93 PIGNOLA
1993-94 ARMENTO
1994-95 VILLA D'AGRI
1995-96 ANGELO CRISTOFARO
1996-97 POLICORO
1997-98 PESCOPAGANO
1998-99 MATERASASSI
1999-00 GAETANO SCIREA MATERA
2000-01 PISTICCI
2001-02 ASC POTENZA
2002-03 HORATIANA VENOSA
2003-04 ABRIOLA
2004-05 SPORTING GENZANO
2005-06 AVIGLIANO
2006-07 AVIGLIANO
2007-08 IRSINESE
2008-09 MURESE
2009-10 FORTIS MURGIA
2010-11 ANGELO CRISTOFARO
2011-12 ATLETICO POTENZA
2012-13 VIGGIANO
2013-14 AZ PICERNO
2014-15 VULTUR RIONERO
2015-16 VULTUR RIONERO
2016-17 MOLITERNO
2017-18 SOCCER LAGONEGRO
2018-19 GRUMENTUM VAL D'AGRI
2019-20 LAVELLO/VULTUR