Vertenza Forté, 87 milioni di debiti: il 7 gennaio è la data chiave

Il Tribunale di Catania, presso cui è stata depositata la procedura, si pronuncerà sull'eventuale autorizzazione per l'amministrazione controllata per Forté, i supermercati di proprietà del patron del Catania, Nino Pulvirenti, il prossimo 7 gennaio.

Non solo. Il tribunale etneo ha richiesto la designazione di 3 professionisti per la controllante Meridi Srl, in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. La raccolta delle candidature si concluderà alla mezzanotte di domenica 29 dicembre.

Da ricordare che la manifestazione di interesse di Apulia Distribuzione, ex licenziataria del marchio Simply, e, dal 1° gennaio, master franchising di Carrefour Italia, è stata respinta, insieme alla richiesta di amministrazione controllata, alla quale si è opposta la Procura della Repubblica. Apulia era interessata a rilevare un pacchetto di 56 punti vendita, su un totale rete di circa 80.

