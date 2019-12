Lazio, si lavora ai rinnovi per celebrare la SuperCoppa Italiana

Dopo aver conquistato la SuperCoppa Italiana per la Lazio è già tempo di pensare al futuro. In particolare,la società biancoceleste sarà impegnata, nelle prossime settimane, a trattare i rinnovi di diversi componenti della rosa.

La Lazio proverà a trattare il rinnovo di Luis Alberto, il cui contratto scade nel 2022, estendo la scadenza al 2024. Stesso discorso per Luz Felipe (in scadenza nel 2022, la Lazio proverà a strappare altre due anni di contratto).

Lulic, in scadenza in questa stagione, potrebbe restare un altro anno ancora per non abbandonare la rosa in questo importante periodo di crescita. Mentre per Parolo si prospetta, in vista della prossima stagione, un ritorno a Parma.