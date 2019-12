Juventus, possibile scambio Paredes - Emre Can

Emre Can potrebbe essere la pedina di scambio determinante con il PSG per portare Leandro Paredes in bianconero. Il centrocampista tedesco classe '94 (25 anni), non è felice del suo minutaggio con la Juve (appena 7 presenze e meno di 280 minuti giocati) e accetterebbe di buon grado una nuova avventura, lontano da Torino.

La Juventus proverà una trattativa con il Paris Saint-Germani per avere Leandro Paredes, fuoriclasse argentino di 25 anni (classe '94). Per Paredes, in questa stagione, 15 presenze, 1 assist e poco più di 800 minuti giocati tra Ligue 1, Champions League, e coppe nazionali.

La valutazione di entrambi i giocatori si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, quindi l'affare appare molto più che probabile.