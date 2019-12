Serie D-Girone F: squalificati nove calciatori. Tutti per un turno

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 23 dicembre 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VILLANOVA MARCO (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ERRICO SIMONE (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

NACCIARRITI LUCA (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (SANGIUSTESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MINGIANO MARCO (SANGIUSTESE)

GARE DEL 22/12/2019

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 REAL GIULIANOVA

Per avere propri sostenitori rivolto per l'intera durata della gara espressioni offensive all'indirizzo di un A.A., nonché lanciato sul terreno di gioco tre bottigliette d'acqua. ( R AA )

Euro 200,00 SAN MARINO CALCIO S.R.L.

Per avere propri raccattapalle ritardato le riprese del gioco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 1/2020

DEUSEBIO MARIO (REAL GIULIANOVA)

Allontanato per essere entrato sul terreno di gioco mentre rivolgeva proteste ad un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara.

A CARICO DI MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 1/2020

ROTA ANDREA (REAL GIULIANOVA)

Per avere rivolto espressioni offensive e irriguardose, nonché minacciose, all'indirizzo del Direttore di gara.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RUSSO FAUSTO (ATLETICO TERME FIUGGI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUARINO OSCAR ARCHIMEDE (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CIAMPI MARCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MAIO FRANCESCO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

BRUNETTI DOMENICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

ALLEGRA EMANUELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BARLAFANTE FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

GIORGI LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

KYEREMATENG GIOVANNI (VASTOGIRARDI)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DIARRA BOUBACAR (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

DI STEFANO RICCARDO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

D'ANDREA FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

KRAS NIKOLAS (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

LATTANZI ELIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MEJRI AHMED (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AGLIETTI TOMMASO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

BARDINI FILIPPO (VASTESE CALCIO 1902)

LEPORE MATTIA (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FRINCONI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

RUZZIER MATTIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PISTILLO FABRIZIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (RECANATESE A.S.D.)

BATTISTINI LUCA (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MAZZIERI DAVIDE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

LUDOVICI MARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

AGATE VINCENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

QUATRANA LUCA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

BRUNO STEFANO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MEOLA ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DI RENZO SAMUEL (PINETO CALCIO)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

D'ANTONIO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

DI PAOLO FRANCESCO (REAL GIULIANOVA)

GIACCAGLIA FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

VIOLA DAVIDE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)