CAVESE: numeri e statistiche del girone di andata

La Cavese ha terminato il girone di andata al quattordicesimo posto, a pari punti con la Virtus Francavilla: aquilotti a distanza di sicurezza dalla zona playout, con 5 punti sul Picerno; la zona playoff è invece a tre lunghezze.

CASA/TRASFERTA - I 22 punti totali sono frutto di cinque vittorie e sette pareggi. Nonostante l'esilio a Castellammare, gli aquilotti hanno conquistato più punti in "Casa", 15, mentre in trasferta sono stati ottenuti solo 7 punti.

GOL SEGNATI/SUBITI - Uno dei problemi principali dei metelliani nel girone d'andata è stata la capacità di andare in rete: sono solo 15 (media 0.79) le reti realizzate in 19 partite, solo il Rende ha fatto peggio con 12 gol. Le reti subite sono 28 (media 1.47), in linea con i dati delle squadre che occupano dal settimo a diciassettesimo posto.

MARCATORI - Nel corso del girone di andata la Cavese ha mandato in gol sette calciatori: i principali marcatori sono Russotto e Germinale, entrambi a 4 reti, che insieme hanno segnato più della metà delle reti complessive segnate dalla Cavese (8 su 15).

