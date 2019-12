Novellino: "Via da Catania? Vigliaccata che sto ancora pagando"

Nella scorsa stagione era entrato in corsa per sostituire l'esonerato Andrea Sottil: era il 26 febbraio quando il Catania ha affidato la guida tecnica della squadra a Walter Novellino. L'ex allenatore di Sampdoria e Torino totalizzò 10 panchine con i rossazzurri guadagnando 15 punti arrivati a seguito di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La compagine etnea chiuse la stagione regolare al quarto posto, ma la società decise per l'esonero e il richiamo del suo predecessore. Una scelta che non è andata giù al classe 1953 il quale, intervistato da Tuttomercatoweb, ha ripercorso la sua esperienza ai piedi dell'Etna: "A me è stata tolta la possibilità di fare i playoff. Una vigliaccata che sto ancora pagando. Catania è una città che ha bisogno di calcio serio”.

