Catania, è corsa contro il tempo per la cessione della società

Corsa contro il tempo per salvare il Catania. La notizia del giorno è il messaggio recapitato, tramite WhatsApp, ai giocatori da parte dell'attuale gruppo dirigenziale ("a gennaio siete liberi di valutare nuove offerte"), ma ci sono novità sul fronte societario perché, secondo quanto risulta a IAM Calcio Catania, sarebbe davvero una corsa contro il tempo per il passaggio delle quote azionarie da Finaria ad una cordata composta da due azionisti forti di cui già si è parlato a metà dicembre (uno del settore della ristorazione, l'altro, invece, rappresentante di una multinazionale dell'ambito assicurativo) e dagli attuali sponsor della squadra (da Bacco a Condorelli passando ad Ecogruppo e altri ancora) che tramuterebbero in azioni della nuova società il loro attuale sostegno economico al Catania.

Sarebbero in corso, in queste ore, riunioni per limare i dettagli della cessione, in particolare si starebbe redigendo lo statuto con la definizione delle quote per ogni singolo partecipante alla nuova company che rileverà la società siciliana. Da definire il ruolo dell'attuale gruppo dirigenziale rossazzurro (da Pietro Lo Monaco in poi).

Novità previste entro il 31 dicembre, data limite che si sono dati tutti i partecipanti all'affare per il passaggio delle quote. Successivamente si cercherebbe di sganciare il destino del Catania da Finaria (circa 3 milioni di euro l'esposizione della società calcistica nei confronti della cassaforte di Pulvirenti) entro il 7 gennaio, giorno dell'udienza in Tribunale in cui si deciderà per l'amministrazione controllata di Meridi.

Il patron del Catania, Nino Pulvirenti, si starebbe spendendo in prima persona per salvare il club ed evitare una situazione davvero senza ritorno. Il futuro del club di Via Magenta è appesa ad un filo, ma le novità (positive) potrebbero arrivare.

