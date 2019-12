Catania, i tifosi: "Liberateci da questo incubo"

La situazione era difficile già in precedenza, ma adesso il Catania si trova sull'orlo del precipizio. Nella giornata di ieri i colleghi di TuttoC.com hanno reso noto il messaggio WhatsApp inviato dalla società ai propri giocatori nel quale viene chiaramente espressa l'intenzione di cedere i tesserati, anche a parametro zero, per alleggerire il monte ingaggi. Uno scenario che ha gettato nello sconforto l'intera tifoseria, la quale chiede a gran voce l'intervento di nuovi imprenditori per salvare la matricola 11.700. Questo un estratto del lungo comunicato della Curva Nord: "Non ci interessano le polemiche, saremmo i primi, i primi ad avere tanto da rinfacciare a chi ha alimentato il proprio ego di azioni risanatorie inesistenti. Non è il momento. Ciò che possiamo sostenere è che si tratti di" follia" pura presumere di restare al Catania un minuto più del necessario. Minuto già passato l'altro ieri... Ora è il momento di chi può... Se c'è qualcuno interessato al miracolo di salvare il Catania, la sua matricola, la Nostra Storia, faccia presto e bene. Prima del 7 gennaio... Rimuova ogni collegamento tecnico prima che economico con Meridi e ci liberi da questo incubo... Non è più tempo di giorni. Solo di ore".

Ma chi erano i destinatari di questi "auguri di Natale"? I difensori Mbende, Saporetti, Marchese, i centrocampisti Fornito, Lodi, Biagianti, Welbeck, gli attaccanti Curiale, Barisic, Di Piazza: sono i rossazzurri che hanno ricevuto il messaggio della società. Giocatori come Calapai, Mazzarani, Silvestri, Esposito e Furlan, invece, sono stati invitati a ridursi i compensi del 30% per restare in rossazzurro. Insomma, serve un intervento urgente per cercare di salvare una società che ormai è al collasso.

Come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, ci sarebbe davvero una corsa contro il tempo per il passaggio delle quote azionarie da Finaria ad una cordata composta da due azionisti forti di cui già si è parlato a metà dicembre (uno del settore della ristorazione, l'altro, invece, rappresentante di una multinazionale dell'ambito assicurativo) e dagli attuali sponsor della squadra (da Bacco a Condorelli passando ad Ecogruppo e altri ancora) che tramuterebbero in azioni della nuova società il loro attuale sostegno economico al Catania.

Sono ore calde, le parti stanno trattando per sciogliere i dettagli decisivi. Negli ultimi giorni del 2019 potrebbe decidersi in un modo o nell'altro il futuro del sodalizio rossazzurro. L'era Pulvirenti è ormai agli sgoccioli.

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio