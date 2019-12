Lazic ritorna a guidare il Francavilla dopo due mesi dall'esonero

La sconfitta di Santa Maria Capua Vetere del 6 ottobre aveva messo il Francavilla nelle condizioni di esonerare Ranko Lazic due giorni dopo. Difatti il martedì 8 vennero annunciati Del Prete e Marziale alla guida dei sinnici. Dopo 80 giorni però il tecnico serbo è stato richiamato e da ieri ha cominciato gli allenamenti con la formazione rossoblu. Prima di andare via, Lazic aveva ottenuto soltanto 2 punti in 6 partite, ma i suoi successori sono riusciti soltanto ad incamerarne 13 in 11 gare restando in zona retrocessione. Ora il compito dell'allenatore rossoblu sarà quello di trascinare il Francavilla dalle sabbie mobili della classifica e condurlo verso la salvezza diretta distante soltanto quattro lunghezze.