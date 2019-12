Potenza, si pensa alle uscite: Jukic, Nembot, Souare, Breza in lista

Il mercato del Potenza potrebbe iniziare in uscita. Tre sono sicuri di partire, mentre un quarto ha richieste. Ha risolto il contratto l'attaccante Andrea Jukic, oggetto misterioso mai a disposizione di Raffaele per via di un infortunio, e libero di accasarsi altrove. Il centrocampista Nembot ritorna al Benevento dopo appena 4 presenze negli ultimi scampoli di gara, mentre Souare dovrebbe trovare squadra nel più breve tempo possibile. Potrebbe partire Sebastian Breza, ma bisognerà trovare un valido da sostituto da affiancare a Raffaele Ioime (era stato chiesto dall'Avellino ma Caiata si è opposto alla cessione). Richieste anche per Alvaro Iuliano che vuole più spazio ed è in odore di partenza.