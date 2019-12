Lo Monaco: "Non si può andare avanti. Debiti a livelli pazzeschi"

Il Catania è al collasso. E adesso arrivano le conferme ufficiali di Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del club rossazzurro, il quale ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva la situazione alquanto critica della società del patron Nino Pulvirenti: "La lettera? Non è una novità perché i giocatori sono al corrente della situazione da 1-2 mesi. Il Catania non è più in grado di sorreggerla, i debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Nessuno sta usando questa comunicazione come mezzo coercitivo, abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni".

ORGANICO - "La rosa che abbiamo allestito è altamente competitiva, ma ad oggi non è riuscita a rendere come ci aspettavamo. Il nostro atteggiamento è serio e sereno, la comunicazione era arrivata in via privata. La vita della società è primaria".

CESSIONE - "L'unica realtà che si è avvicinata al Catania è quella rappresentata dal sig. Follieri, il resto solo tutte chiacchiere. Catania è una piazza appetibile, chi vuole fare calcio troverebbe le condizioni giuste".

