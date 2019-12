Piero Braglia avvisa la Juve Stabia: ''A Castellammare senza paura''

Piero Braglia è stato allenatore della Juve Stabia dal 2010 sino a novembre 2013 e da febbraio a giugno 2014 portando le vespe, nel 2011, in Serie B

A Castellammare di Stabia nessuno ha dimenticato mister Piero Braglia: il trainer toscano ha guidato il club termale dal 2010/11 al 2013/14 riportando in B le vespe con la promozione 2010/11, vincendo la Coppa Italia di Lega Pro 2010/11 e retrocedendo in C nel 2013/14. Le panchine ufficiali di Braglia in gialloblè sono 168, con un bilancio di 54 vittorie, 49 pareggi e 65 sconfitte.

Domenica 29 dicembre, Piero Braglia tornerà a calcare il manto erboso del 'Romeo Menti' da ex, ma non sarà la prima volta. Braglia sa bene come far male alla Juve Stabia; i precedenti fra Piero Braglia e la Juve Stabia sono 3 e tutti appannaggio dell'allenatore natìvo di Grosseto: il 24 gennaio 2016 Braglia, sulla panchina del Lecce in C, batte la Juve Stabia al 'Via del Mare' per 2 - 0, mentre nella stagione 2017-2018 ancora in C, Braglia sulla panchina del Cosenza batte la Juve Stabia sia all'andata che al ritorno imponendosi l'11 novembre 1 - 0 al 'San Vito-Gigi Marulla' e 1 - 2 al 'Menti' il 31 marzo.

''La mia squadra non ha paura, ha iniziato a tirare fuori gli artigli. Quello che serve per mantenere la categoria. Sicuramente qualcosa è cambiato, il segnale più importante è l’aggressività e lo spirito di sacrificio di questa squadra. Tutte qualità che prima si intravedevano a sprazzi'' - ha dichiarato Braglia al termine del match vinto 1 - 0 contro l'Empoli. Sarà, dunque, un Cosenza a trazione anteriore quello che scenderà in campo domani pomeriggio al 'Menti' di Castellammare nell'ultimo match dell'anno contro la Juve Stabia, supportato dai tanti tifosi calabresi che assieperanno la Curva Ospiti ex 'Ferrovia' in uno dei tanti scontri salvezza che, da qui a fine stagione, attendono le vespe.