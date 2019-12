Juve Stabia, Caserta: ''Il 2019 annata stupenda con il ritorno in B''

Fabio Caserta ha presentato l'ultimo match dell'anno in casa Juve Stabia

Domani, con calcio d'inizio alle ore 15, la Juve Stabia di mister Fabio Caserta affronterà il Cosenza dell'ex Piero Braglia al 'Menti' di Castellammare di Stabia. Si tratta dell'ultima gara di andata di Serie BKT che, di fatto, coincide anche con l'ultimo match dell'anno 2019.

Queste, in tal senso, le parole di mister Fabio Caserta in vista del match con il Cosenza:

''La partita di domani credo non sia decisiva ma molto importante per chiudere un anno che, per me, è stato fantastico. L'importante sarà non accontentarsi mai.

Il 2019 ci ha riconsegnato la Juve Stabia in Serie B. Bisogna essere realisti, è stata un'annata stupenda ma ora ci aspetta qualcosa di ancora più importante: mantenere la categoria. Tutto passa attraverso sfide come quella di domani, sfide difficili contro squadre forti. Il Cosenza, particolarmente, sta attraversando un ottimo momento. Essendo il terzo impegno in una settimana, la terza partita settimanale andrà più per inerzia che per situazioni tecnico-tattiche in quanto il tempo è poco. Chi starà meglio fisicamente domani potrà fare la differenza in un versante o nell'altro perchè recuperare tre partite in una settimana non è semplice. Bravi e concentrati fino al fischio finale di domani, poi si potrà staccare un po' la spina perchè, soprattutto negli ultimi sei mesi, sono stati molto intensi e molto difficili da un punto di vista soprattutto mentale.

Gli infortunati? Abbiamo giocatori che, dal punto di vista fisico, stanno sicuramente meglio rispetto a giovedì. Ho tempo fino a domani per valutare chi ha giocato, chi ha recuperato al meglio e chi sta bene perchè, per domani, ancora non so nemmeno come scendere in campo dal punto di vista tattico e, di conseguenza, chi mandare in campo. L'obiettivo del 2020, manco a dirlo, è mantenere la categoria. E' la cosa più importante in virtù dei sacrifici fatti. Dobbiamo capire che questa categoria bisogna tenercela stretta perchè è un bene per tutti, per la città, per noi che siamo gli addetti ai lavori. Questo è ciò che mi auguro più di tutto e che spero tutti capiscano, ancor di più degli obiettivi personali che mi sono posto. La Juve Stabia deve rimanere in Serie B''.