Benevento. Foggia: "Vigili sul mercato ma non ci saranno cessioni"

Alla vigilia del match contro l'Ascoli, a parlare ai media per il Benevento è il D.s. Pasquale Foggia, tra i fautori del campionato meraviglioso fin qui disputato dalla compagine allenata da Pippo Inzaghi. Queste le sue parole nella sala stampa del "Vigorito":

L'Ascoli ha una delle rose più forti della B e ci sarà da fare attenzione: come tante, è una gara che potrebbe riservare insidie. Tutto il gruppo la sta preparando al massimo. Non mancherà nessuno tranne i giovani Rillo e Sanogo.

Il nostro lavoro non è stato facile perché c'era da "digerire" una retrocessione che portava con se contratti importanti. Lo scorso è stato un buon campionato e abbiamo mantenuto quei calciatori che ritenevamo giusti per il raggiungimento degli obiettivi presenti e non solo.

Sul mercato siamo vigili ma, e non è una frase fatta, non compreremo tanto per comprare. Se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa attuale lo faremo sicuramente.

Inzaghi è stato bravo a spogliarsi dalla sua carriera di calciatore e a vestire, con umiltà, quella di allenatore. L'unica cosa che è rimasta la stessa è la fame di vittorie.

Il compito del direttore sportivo è difficile e richiede passione. Si deve tenere sempre conto sia dell'aspetto tecnico che di quello economico e qui da noi i conti in ordine sono un aspetto a cui teniamo. Il fatto, poi, di lavorare in una società solida e costituita da persone serie rende meno arduo il compito.

Non ci saranno cessioni, nemmeno di giovani. Se qualcuno dovesse andare via lo farà per andare in una squadra che possa valorizzarlo altrimenti meglio resti qui.

Ad Ascoli ho vissuto l'anno più importante della mia carriera nel quale centrammo la salvezza. Feci anche l'Europeo U21 grazie a quel campionato. Credo sia una bellissima piazza e meriterebbe palcoscenici più alti.

Il nostro monte ingaggi è alto ma bisogna considerare che calciatori importanti ti permettono di disputare campionati importanti ma percepiscono anche ingaggi altrettanto importanti.

Per quanto riguarda i rinnovi, i ragazzi, che sono prima di tutto professionisti e veri uomini, sanno che l'obiettivo primario è il gruppo e che il tema verrà affrontato al momento opportuno.