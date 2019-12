Catania, Lo Monaco: "L'obiettivo è quello di concludere la stagione"

Fine anno complicato per il Catania. Tra le voci di cessioni ad una cordata di imprenditori (più gli attuali sponsor del club che tramuterebbero il loro sostegno economico in azioni della nuova proprietà) e il messaggio WhatsApp inviato ad una decina di giocatori in cui si invitano a cercarsi un'altra sistemazione, non c'è mai davvero pace. A La Sicilia l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, conferma quanto detto ieri a Radio Sportiva e poi tramite il comunicato ufficiale della società: "Il Catania non smobilita, i giocatori erano già al corrente della situazione". Sul fronte cessione aggiunge: "Si parla di potenziali acquirenti e io, se si esclude Follieri, non ne ho incontrati. La trattativa, tra l'altro, non è nemmeno partita. Nel comunicato invitiamo alcuni giocatori a trovarsi una sistemazione e il nostro obiettivo rimane quello di concludere il campionato onorando tutti gli impegni come abbiamo sempre fatto finora".

