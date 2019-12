Catania, il sindaco Pogliese: "Ciclo chiuso, adesso serve chiarezza"

In questi ultimi giorni dell'anno tiene banco la situazione societaria del Catania. Dal messaggio WhatsApp inviato ai calciatori, alle parole dell'amministratore delegato Pietro Lo Monaco, il quale ha affermato che il club rossazzurro abbia "debiti a livelli pazzeschi". Salvo Pogliese, sindaco della città etnea, ha voluto dire la sua in una lunga intervista rilasciata sulle colonne de La Sicilia; ecco un estratto: "Abbiamo sempre riconosciuto alla gestione del patron Pulvirenti, il merito di avere dato alla città alcune stagioni indimenticabili in Serie A. Uno sforzo generoso proseguito anche in queste ultime stagioni, nonostante le difficoltà economiche e societarie. Le evidenze delle ultime settimane e delle scorse ore, però, obbligano quanti hanno responsabilità a prendere atto che un ciclo si è inesorabilmente concluso e che il Calcio Catania deve immediatamente voltare pagina, nell'interesse soprattutto dei tifosi, che vanno rispettati con atti di chiarezza, a tutela di una passione rossazzurra che dura dal 1946".

