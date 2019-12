Aic, Calcagno: "Catania? I giocatori sono dispiaciuti. Chi resta..."

In casa Catania è allarme vero. La crisi societaria è un dato di fatto, adesso bisogna intervenire. Umberto Calcagno, vice presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della delicata situazione che riguarda il club rossazzurro: "C’è una crisi societaria in atto, ma non si può rendere di dominio pubblico la vicenda. Ai giocatori è dispiaciuto ricevere quel messaggio e vederlo divulgato. Succede che un club decida di liberarsi di qualche contratto, ma di solito lo fa sotto traccia. Chi avrà la possibilità cambierà, ma chi resta dovrà essere tutelato".

