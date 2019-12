Il Benevento stende l'Ascoli 4-0 con triplo-Sau: è record di punti!

L'ultimo match di campionato del 2019 per il Benevento vede i giallorossi avversari dell'Ascoli: la capolista lotta, ormai, contro se stessa e vuole conquistare il record di punti per il campionato cadetto. Mister Inzaghi, tecnico dei padroni di casa, concede un turno di riposo a Maggio ed Hetemaj, tra i migliori in campo nella vittoria contro il Chievo, e ripropone in campo Tuia sull'out difensivo destro e Tello in mediana. Paolo Zanetti, allenatore dei marchigiani, invece, rinuncia a Scamacca, quattro gol nelle ultime sette gare, e schiera dal 1' Ardemagni, bomber di grande esperienza.

La prima azione pericolosa della gara arriva al 7'e porta la firma di Coda: il centravanti giallorosso, su preciso assist di Viola, prova la girata di prima intenzione ma il tiro è debole e Leali blocca. Al 15' azione personale ancora di Coda ma il tiro viene respinto, con un tocco di braccio, da Brosco: per l'arbitro Ayroldi è tutto regolare e l'azione prosegue. Al 18' è l'Ascoli che si vede annullare un gol per tocco di mano di Da Cruz che, servito sulla corsa, aveva battuto Montipò. Al 26' ci prova Viola dalla distanza ma Leali, in tuffo, mette in angolo. Si fa vivo l'Ascoli con un colpo di testa di Ardemagi che chiama all'intervento decisivo Montipò. Due minuti dopo i marchigiani sprecano una buona occasione su azione di contropiede 3 contro 3: Ardemagni la tocca troppo corta in area giallorossa per Da Cruz e Caldirola riesce a sbrogliare una situazione pericolosa. Al 33' il Benevento passa in vantaggio: punizione dalla trequarti sinistra calciata da Kragl, Tuia svetta più di tutti e mette alle spalle di Leali. Per il difensore ex Salernitana è la seconda rete consecutiva dopo quella segnata al Chievo Verona nel "Boxing Day" dello scorso 26 dicembre. Al 40' la capolista sfiora il raddoppio con un tiro di Viola sul quale Leali è costretto a mettere in angolo con un tuffo sul primo palo. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli.

Il primo quarto d'ora della ripresa scorre via senza grosse emozioni e, quando il ritmo sembrava calare, il Benevento raddoppia. Al 65' Hetemaj serve Coda in area, il centravanti giallorosso prova la conclusione, Leali respinge con il piede, la sfera arriva a Sau che, di tacco, mette in rete. Il Benevento non smette di spingere e al 69' ci prova con Kragl il cui sinistro termina fuori. All'81' Ascoli pericoloso: cross tagliato di Gerbo sul primo palo, Ardemagni anticipa tutti ma mette sul fondo. Nel 2' di recupero il Benevento mette il sigillo definitivo alla gara: Letizia, autore di un'ottima prestazione, recupera palla, scatta a sinistra, mette un preciso cross dalla parte opposta per Sau che, dopo un ottimo stop, mette palla nell'angolino con un grande destro. L'ex Cagliari sigla la sua tripletta personale due minuti dopo: contropiede giallorosso con Viola che serve Coda in area, l'ex Salernitana va al tiro ma trova la respinta di Leali; la palla arriva a Maggio che prova la conclusione trovando ancora il portiere ospite che nulla può sul tap-in di Sau che sigla la sua tripletta personale. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 4-0 per il Benevento sull'Ascoli.

Con questa vittoria il Benevento centra 46 punti in 19 gare che rappresentano il nuovo record per la Serie B dall'introduzione dei 3 punti per la vittoria: il precedente record era detenuto dal Sassuolo (stagione 2012-13) con 45 punti mentre la Juventus ne aveva totalizzati 44 nella stagione 2006-07.