Ascoli. Zanetti: "Buona prestazione? Per me conta la sconfitta subita"

Mister Paolo Zanetti, tecnico dell'Ascoli, è molto arrabbiato per la sconfitta patita al "Vigorito" contro la capolista Benevento e commenta così il 4-0 subito:

"Commentare una sconfitta per 4-0 è sempre difficile. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo venendo qui con coraggio e la voglia di mettere in difficoltà uno squadrone come il Benevento. Loro sono stati molto concreti ed il risultato è talmente rotondo che mi viene difficile guardare gli aspetti positivi. Provo vergogna non perché la squadra non si sia impegnata ma per il passivo eccessivo: ci siamo fatti scappare di mano la partita.

La seconda rete l'abbiamo presa su un nostro errore in uscita: ce lo siamo praticamente fatti da soli. Queste ingenuità contro il Benevento le paghi: ogni situazione buona che hanno avuto l'hanno sfruttata. Nel calcio conta solo il risultato e giustificare un 4-0 è impossibile: mi prendo la responsabilità di questo risultato. Partite del genere non devono accadere al di là del valore assoluto del Benevento. Tornare a casa con una sconfitta ed un'ottima prestazione rende il tutto ancora più amaro.

Queste partite ci fanno capire il gap che c'è tra una squadra costruita per vincere e le altre. Siamo venuti qui senza fare barricate, non ci siamo snaturati ma siamo stati fragili nei dettagli. Dobbiamo prendere meno gol perché se si vuole migliorare bisogna essere solidi in difesa come sta dimostrando il Benevento. In casa, quando non subiamo gol, vinciamo e quindi dobbiamo ripetere quelle prestazioni in trasferta.

Dobbiamo ora essere arrabbiati per questa sconfitta e trasformare questa rabbia in voglia di vincere. Non voglio essere esageratamente critico ma devo esserlo visto il passivo. Dopo il primo tempo ho fatto i complimenti ai miei per la prestazione offerta ma la sconfitta vuol dire che abbiamo ancora molto da lavorare se vogliamo centrare i nostri obiettivi. Le vittorie in B sono tutto perché se vinci cambia il modo di vedere le cose".