Benevento. Inzaghi: "Felice per primato e record. Antei? sembra grave"

Così mister Filippo Inzaghi ha commentato il "poker" rifilato dal suo Benevento all'Ascoli, vittoria che è valsa anche il record di punti nel campionato di Serie B per i giallorossi:

"Non dovete smettere di fare i complimenti ai ragazzi: fin dal mio arrivo, presidente e direttore mi avevano detto che erano uomini straordinari e grazie a loro abbiamo battuto il record del Sassuolo.

La partita è stata ottima ma mi dispiace per Antei. Stava facendo bene come terzino e gli ho detto che lo aspetteremo ma, nel frattempo, sapremo sostituirlo. Lui, come altri ragazzi in rosa, stanno perdendo tempo in Serie B. Dalle prime impressioni l'infortunio sembra serio ma aspettiamo il referto medico. Ad essere interessato è il ginocchio al quale non ha subito operazioni, siamo abbastanza pessimisti.

Se pensiamo che l'Ascoli aveva Scamacca in panchina allora è facile capire che questa era una squadra tosta e la partita poteva nascondere insidie. Noi siamo usciti alla distanza ed io ero sereno in panchina perché, visto come stavamo giocando, la partita si sarebbe presto messa sul binario giusto.

E' limitativo parlare dei singoli. Su Tuia non sarebbe superfluo ripetersi e sono contento per Sau: lo abbiamo aspettato e, grazie al grande lavoro fatto con lo staff tecnico, ora ci godiamo le sue prestazioni. Sono fortunato ad avere in rosa Gori, Manfredini, Del Pinto e Volta: so che nel momento del bisogno si faranno trovare pronti. Sono felice sia del primo posto che del record perché stiamo facendo qualcosa della quale si parlerà anche in futuro.

Per quanto riguarda il mercato sono in linea con la società ed il D.s.: non compreremo tanto per comprare. Verificheremo l'infortunio di Antei e, se sarà grave, allora prenderemo qualcuno per sostituirlo quantomeno numericamente. Dovesse presentarsi qualche occasione giusta allora la società si farà trovare pronta".