Juve Stabia, mister Caserta traccia un bilancio di metà stagione

Le parole di mister Fabio Caserta nel post-gara della sfida con il Cosenza

Con la vittoria in extremis sul Cosenza, la Juve Stabia colleziona il terzo successo nelle ultime quattro gare di Serie BKT raggiungendo quota 24 punti in classifica.

Nel post-gara, mister Caserta ha tracciato un bilancio di metà stagione:

''E' una vittoria meritata questa.

La Juve Stabia ci ha creduto dal primo all'ultimo minuto sapendo soffrire quando c'era da soffrire. Una vittoria di voglia, molto molto importante contro una squadra che stava bene e che veniva da ottimi risultati. Sono molto contento perchè fare tre partite in una settimana, soprattutto la terza, in queste condizioni fisiche e mentali è esattamente ciò che ogni allenatore si augura. Nell'intervallo avevo chiesto ai ragazzi di stringere i denti ancora per 50' e loro hanno fatto qualcosa di eccezionale. Ora che è terminato il girone d'andata, posso fare un primo bilancio - che magari conta poco - della nostra stagione; i ragazzi son stati straordinari perchè dopo una partenza negativa, una squadra se non ha attributi, valori, non riesce a tirarsi fuori e fare prestazioni come quelle che abbiamo fatto noi. Sono orgoglioso e li ringrazio perchè non era facile, adesso possono riposare un po' di giorni per poi ripartire. Credo che Forte, con un giocatore accanto, possa dare qualcosa in più anzichè lasciarlo li davanti da solo a lavorare. Perchè ho messo tre attaccanti in campo? Volevo vincere e dare un segnale alla squadra, è semplice. Loro ci dovevano credere come hanno fatto ed alla fine sono stati premiati. Alla fine ha vinto chi ha avuto più voglia. Alla fine, subito dopo il vantaggio, abbiamo anche rischiato. E' vero. In 30'' abbiamo subìto due palle goal però sono veramente contento di quello che hanno fatto i ragazzi.

Con Braglia ci siamo visti anche prima della partita, nel sottopassaggio. Gli ho fatto i complimenti perchè giocare contro di lui è sempre difficile; non sai mai con quale schieramento tattico si presenterà, non sai mai come ti viene ad affrontare e fai fatica anche a prepararla la gara contro le sue squadre, soprattutto in frangenti come questo in cui non ci sono giorni materiali per poter preparare una gara nel modo giusto. Tutto ciò che ho chiesto ai ragazzi è di andare sulle singole motivazioni perchè quando giochi tre partite in una settimana come fanno le grandi squadre, e noi non siamo abituati, devi avere più voglia, più cuore rispetto agli avversari. E' stato un anno fantastico con la promozione e con questa prima fase conclusasi nel migliore dei modi. Hanno e abbiamo speso tanto, personalmente sono cotto ed ho bisogno di ricaricare le pile in vista di gennaio.

Il mercato di gennaio? Del mercato non mi piace parlarne, precisiamo, però una cosa posso e voglio dirla: nelle ultime due partite non ho convocato Carlini per scelta tecnica. Il ragazzo lo scorso anno è stato fondamentale per noi, ognuno ha voglia di giocare e lui, non essendosi sentito cosi importante come lo scorso campionato, ha chiesto di andare via. Voglio approfittare questo momento per ringraziarlo perchè è stato onesto, ha voglia di giocare con continuità ma chi mi conosce sa che io valuto il campo e allenamento dopo allenamento. Non voglio creare nessuna polemica perchè innanzitutto è lo stesso Carlini a non meritarne per l'onestà nel dire che gli piacerebbe giocare con più continuità. Per me Carlini resta un giocatore importante, però se lui stesso chiede più continuità è libero di valutare il mercato. Lui come tanti altri. Lo ringrazio e gli auguro di trovare la soluzione più congeniale alle sue aspettative. E' un ragazzo eccezionale, le polemiche stanno a zero. Canotto ha avuto qualche fastidio, speriamo niente di grave. Avrà tempo per recuperare''.