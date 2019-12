Juve Stabia, Fazio e Calò all'unisono: ''Riposiamoci e ripartiamo''

Lito Fazio e Giacomo Calò al termine della sfida contro il Cosenza

Giacomo Calò:

''E' una vittoria importante che regala morale.

Dopo Trapani abbiamo avuto una crescita importante, siamo in forma. Peccato che l'anno finisce ora in un momento in cui stiamo davvero bene però, dopo la sosta, ricominceremo alla grande. Ne sono sicuro. All'inizio un po' di imprecisione perchè ho voluto forzare un po', ma poi alla lunga con le misure giuste è andata meglio''.

Lito Fazio:

''Negli ultimi anni ho giocato come terzino ma il mio ruolo naturale è il centrale. Io nasco centrale in una difesa a tre. Sicuramente sopperire ad assenze del calibro di Tonucci o Mezavilla non è mai facile, io cerco soltanto di dare il mio contributo in tutto e per tutto. Sicuramente c'è da migliorare a livello tecnico perchè la qualità è utile anche se sei un difensore''.