Catania, si lavora per la cessione: inizia la settimana chiave

Inizia la settimana chiave per il futuro del Catania. Potrebbero esserci novità a cavallo tra il 31 dicembre e il 2 gennaio per il passaggio di proprietà. I tifosi rossazzurri (e non solo) attendono con ansia e sperano in un risvolto positivo.

Non sarà facile, però, tra spifferi, indiscrezioni e false verità. I due imprenditori, di cui si parla da diversi giorni, potrebbero sferrare l'attacco decisivo per convincere l'attuale patron Nino Pulvirenti a farsi da parte, ma bisognerà trovare gli argomenti giusti e soprattutto avere le garanzie economiche per la svolta.

Intanto il 2 gennaio sarà anche il giorno della ripresa degli allenamenti: alle 14:30 tutti agli ordini di Cristiano Lucarelli per ricominciare la preparazione verso la gara contro la Virtus Francavilla. Il calciomercato sarà ufficialmente iniziato e con esso inizieranno anche i rumors sulle cessioni dei giocatori con un ingaggio più pesante: da Francesco Lodi a Marco Biagianti passando per Davis Curiale, Matteo Di Piazza e altri ancora.

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio