Catania, si pensa anche al mercato tra partenze e desideri

Il nodo principale in casa Catania è la possibile cessione al gruppo di imprenditori che in questi giorni sta cercando di chiudere la trattativa. Il messaggio WhatsApp girato ai giocatori ha messo il club rossazzurro al centro delle polemiche e lavorare in queste condizioni non è assolutamente semplice. Il segnale, però, è chiarissimo: vendere i calciatori più appetibili sul mercato e liberarsi degli ingaggi più importanti per dare respiro alle casse societarie ormai a corto di risorse.

IN USCITA - Già in due hanno lasciato la squadra guidata da Cristiano Lucarelli: Mattia Rossetti e Cristian Llama. Altri otto-dieci calciatori dovranno farlo. Il prossimo sarà Francesco Lodi cercato da diverse realtà di Serie C: il suo agente sta cercando di trovare la giusta sistemazione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sul piede di partenza ci sarebbero anche Davis Curiale che piace a Ternana e Gubbio, e Vincenzo Sarno. Su quest'ultimo la Salernitana si sarebbe fatta avanti chiedendo informazioni sulle condizioni fisiche del classe 1988.

DESIDERI - Rinforzare la rosa in questo contesto sembra altamente improbabile, ma qualche pedina dovrà essere inserita per sostituire quanto meno numericamente due-tre partenti eccellenti. Per la rosea il nome accostato al Catania è quello di Alessio Curcio, trequartista in procinto di lasciare il Vicenza. L'altro oggetto del desiderio è Franco Ferrari, attaccante in forza al Bari che a sua volta è interessato a Matteo Di Piazza. Infine, potrebbe esserci un gradito ritorno ai piedi dell'Etna: quello di Kalifa Manneh che alla Carrarese non ha entusiasmato in questi primi sei mesi di stagione.

