Inter, pronto l'assalto ad Arturo Vidal del Barcellona

Ormai in rottura totale con il Barcellona, Arturo Vidal ha da qualche giorno fatto causa alla società blaugrana per il presunto mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus vari previsti dal suo contratto. L'Inter, che da tempo segue il giocatore, approfitterà di questa situazione per vestire di nerazzurro il centrocampista cileno?

L'affondo decisivo dei nerazzurri, secondo quanto riportato da SportMediaset, potrebbe avvenire dopo il 12 gennaio, al termine della Supercoppa spagnola. L'offerta iniziale dell'Inter, prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, non convince la società blaugrana. Secondo le ultime indiscrezioni, Vidal avrebbe già accettato un'offerta dell'Inter, che avrebbe proposto un ingaggio pari a 5 milioni di euro a stagione fino al 2022.

In questa stagione Vidal ha collezionato 19 presenze (14 in campionato, 5 in Champions League), con 5 gol all'attivo ed un assist. In Serie A ha collezionato 124 presenze con 35 gol e 22 assist realizzati. Meno bene in Spagna, dove in 47 presenze ha realizzato 8 gol e 7 assist.