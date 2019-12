Lecce e Udinese: vacanze finite. Ripresa la preparazione

Si sfideranno il 6 gennaio alle ore 18.00 e le vacanze per Lecce e Udinese sono finite. Entrambe le formazioni, infatti, hanno ripreso gli allenamenti in vista dell'importante sfida che si giocherà tra una settimana esatta.

Per quanto riguarda i giallorossi che si sono ritrovati in mattinata agli ordini di mister Liverani, hanno partecipato quasi tutti al regolare allenamento tranne Majer, Meccariello e Calderoni che si sono allenati in differenziato.

Assenti giustificati: Babacar, Farias e Vera che rientreranno nel pomeriggio di oggi. La preparazione proseguirà nella mattinata di domani quando i giallorossi si ritroveranno all'Acaya Golf Resort & SPA per un singolo allenamento a porte chiuse.