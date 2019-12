Milan, Suso e Rodriguez via ma non in prestito

Le ultime indiscrezioni dall'estero danno per certa la partenza di due elementi della rosa del Milan: il terzino sinistro Ricardo Rodriguez e l'ala destra Suso.

Ricardo Rodriguez potrebbe accasarsi al Watford, in Premier League. Sirene spagnole, invece, per Suso, che potrebbe salutare il Diavolo per approdare al Siviglia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non sarebbe però intenzionato ad accettare alcuna formula di prestito, preferendo cedere i giocatori in maniera definitiva, in particolare per quanto riguarda Suso, il cui contratto con il Milan prevede una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

A suon di prestazioni poco esaltanti, Ricardo Rodriguez ha collezionato quest'anno appena 5 presenze (per meno di 400 minuti giocati in totale), dopo aver perso il posto in favore di Theo Hernandez. Per Suso, nella prima parte dell'attuale stagione non si è registrata alcuna crescita: in 15 presenze, un solo gol realizzato e 2 assist.