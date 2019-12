G.s. Serie B. Squalificati in 13, Iemmello salterà le prossime due

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

IEMMELLO Pietro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREONI Cristian (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSI Aleandro (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMICI Alberto (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AYA Ramzi (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). .

DI TACCHIO Francesco (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DICKMANN Lorenzo Maria (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORNASIER Michele (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARO Antreas (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KIYINE Sofian (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)

CODA Massimo (Benevento)

DEZI Jacopo (Empoli)

GERBO Alberto (Ascoli)

MAGGIORE Giulio (Spezia)

MASTINU Giuseppe (Spezia)

NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

DIAW Davide Djily (Cittadella)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)