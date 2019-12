Foggia, Corda: "Vetta della classifica meritata. Arriverà qualcuno"

Tempo di bilanci in casa Foggia. Nella classifica conferenza stampa di fine anno, ha parlato il tecnico Ninni Corda che ha fatto il punto sulla stagione in corso dei rossoneri, ripercorrendo le tappe più significative. Queste le sue parole:

FALLIMENTO - "È stata una ferita pesante e gigantesca per la tifoseria e per la città di Foggia che è una piazza che merita categorie importanti. Dobbiamo essere però soddisfatti perché a luglio non c'era niente mentre ora siamo primi in classifica. Non sono mai stato in una piazza come Foggia ed amo tutto sia il positivo che il negativo, ho trovato un ambiente che ci circonda straordinario".

GIRONE D'ANDATA - "Il Bitonto ha fatto un girone di andata ottimo e noi con numeri più modesti dei loro siamo a pari punti. Dipende più da noi che dagli altri vincere o no questo campionato. Al 90% i campionati si vincono a 74 punti ma non firmerei per i punti ma per arrivare ad un punto sopra al Bitonto. Per come sono nate le cose il voto di questi 6 mesi potrebbe essere 8. Dobbiamo lavorare e fare ancora meglio perché gennaio sarà un mese difficile. Se vogliamo fare un salto di qualità non dobbiamo avere punti deboli contro le squadre. L’anno solare per me è stato meraviglioso al di là dell’esser tornato in panchina, ho fatto una marea di punti e vorrei replicare il prossimo anno anche se fare questi numeri è difficile. Vorrei migliorare l’avere meno sbalzi di umore anche se sarà molto difficile. L’inizio non è stato incoraggiante ma i risultati sono figli di qualsiasi umore. Non bisogna mai promettere nulla ma fare gradino per gradino. Uniti dobbiamo raggiungere un obiettivo difficilissimo. Nessuno ci regalerà niente".

CONDIZIONE - "La squadra dopo 6 giorni di vacanza dal punto di vista fisico ha lavorato bene. Nessuno si allontanerà da Foggia a Capodanno perché abbiamo la partita e deve essere una festa sobria. Gemmi ed Anelli sono tornati nel gruppo e stanno lavorando molto bene con continuità. Purtroppo Salvi ha avuto un risentimento all’adduttore. Carboni ne avrà ancora per 15 giorni e dopo Agropoli tornerà in gruppo".

FASANO - "Ho sempre timore della partita prima della sosta e di quella dopo. Quest’anno non ho dato il primo di gennaio libero ma ci si allena perché abbiamo una partita difficile contro il Fasano domenica. Il girone di ritorno sarà un'altro campionato".

MERCATO - "Chi non è venuto a giocare qui ha probabilmente sbagliato le proprie scelte. Per migliorare la rosa potrebbero servire anche due attaccanti e un 2001. Ci sono quattro o cinque profili di giocatori che potrebbero fare al caso nostro e ci stiamo lavorando. Ci sono dei giocatori che hanno fatto bene in serie D mentre in Serie C non stanno facendo bene. È giusto che ci credano anche le squadre che stanno dietro e magari una potrebbe riuscire a fare un balzo in avanti. Mi aspetto di portare a casa l’obiettivo promozione sarà difficile ma lavoreremo per raggiungerlo".