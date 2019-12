Tragedia a Casarano: muore a 18 anni il giovane calciatore Santagata

"Raffaele Santagata non ce l’ha fatta. La sua corsa con chioma al vento si è fermata di schianto lasciandoci tutti devastati dal dolore".

Il Casarano Calcio ha comunicato così la prematura scomparsa del giovane calciatore Lello Santagata, 18 anni. Una tragedia che ha sconvolto la società e i tifosi rossazzurri. Il giovane è deceduto in seguito alle complicazioni dovute ad un delicato intervento chirurgico al cervello colpito da un brutto male. Questo il ricordo del presidente Giampiero Maci:

"Ci lascia per sempre un ragazzo che abbiamo conosciuto solo quattro mesi fa, ma che ci aveva immediatamente colpito per la sua spontaneità, amore per lo sport e per la vita. Personalmente porterò tra i miei ricordi più belli un viaggio in macchina da Bari a Casarano nel momento in cui, con grande entusiasmo, Lello accettò di tesserarsi con la nostra società… un viaggio in cui mi parlava della sua breve ma già intensa esperienza fuori dalla sua Napoli per abbracciare il sogno di diventare calciatore …. mi colpì la sua straordinaria maturità a dispetto della sua giovanissima età, la sua passione per questo sport e la sua grande curiosità per tutto ciò che lo circondasse … ricorderò poi le sue movenze in campo da calciatore già esperto … in pochi mesi questo sfortunato ragazzo ha avuto modo di ricordare a noi tutti valori ineguagliabili. Alla sua mamma e al suo papà un abbraccio immenso dalla famiglia rossazzurra! Ciao Lello".

Arrivato a Casarano da 4 mesi, Lello aveva accumulato 8 presenze e aveva impressionato per il suo talento. Poi poco più di un mese fa lo stop che il tecnico Bitetto aveva spiegato a causa di uno stato febbrile, per proteggere la privacy del giovane calciatore.

La redazione di I am Calcio esprime le proprie più sentite condoglianze alla famiglia e alla società rossazzurra.