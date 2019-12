Lello Santagata: i messaggi di cordoglio della LND e delle società

La notizia della prematura scomparsa del giovane calciatore del Casarano, Lello Santagata, ha colpito tutti. Sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social o sui siti ufficiali delle altre società salentine e non che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e alla società rossazzurra. Li abbiamo raccolti qui come segno di ricordo verso il giovane calciatore:

Cosimo Sibilia - Presidente LND

È un giorno terribile per tutto il calcio italiano e per la Lega Dilettanti. Raffaele ci ha lasciati a soli 18 anni, ma giocherà per sempre con noi

Unione Sportiva Lecce

L’U.S. Lecce esprime il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovanissimo Lello, calciatore 18enne in forza al Casarano Calcio. In questo momento di infinita tristezza vogliamo esprimere pubblicamente tutta la nostra vicinanza per il dolore che ha colpito la società rossoblù e la famiglia Santagata.

Taurisano Calcio

Tutta la società si stringe al dolore che ha colpito la famiglia e il Casarano Calcio per la perdita di RAFFAELE "LELLO" SANTAGATA giovane difensore rossoblù classe 2001. In questo triste giorno ogni parola sarebbe superflua.... Ciao Lello, riposa in pace.

Atletico Racale

L'Atletico RACALE del Pres.Francesco Cimino si associa al Lutto che ha colpito il Casarano Calcio per la scomparsa prematura di Raffaele Santagata, morto a soli 18 anni. Raffaele Santagata è morto prima di poter coronare i suoi sogni sportivi. La sua carriera calcistica era cominciata negli spogliatoi dell’Arci Scampia, per poi passare alla Sangiustese.Da pochi mesi (la scorsa estate) stava indossando la maglia rosso-azzurra del Casarano Calcio, dove giocava come terzino sinistro. Prima della sua scomparsa prematura, ha collezionato otto presenze in stagioni, divise tra coppa di categoria e campionato. A essere in lutto per la scomparsa del giovane Lello è non solo la famiglia del baby calciatore, ma anche l’intero mondo Calcistico Dilettantistico e non. Le più sentite condoglianze da tutti noi.

Capo di Leuca

La società tutta, i dirigenti, i giocatori, lo staff tecnico e i collaboratori dell’ASD Capo di Leuca si uniscono al cordoglio e si stringono alla famiglia Santagata, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del giovane giocatore Raffaele e porgono al Casarano Calcio e alla famiglia le più sentite condoglianze.

A.C. Nardò

Il Presidente Salvatore Donadei, l'Amministratore Unico Alessio Antico e tutto lo staff tecnico e dirigenziale dell'A.C. Nardò esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia Santagata, al Casarano Calcio e a tutta la comunità sportiva casaranese per la drammatica notizia dell'immatura scomparsa di Raffaele, giovane e promettente calciatore, stroncato a soli 18 anni da un male incurabile. Che Dio ti abbia in gloria Raffaele!

Soccer Dream Parabita

Tutta la Soccer Dream Paeabita, i dirigenti, i giocatori, lo staff tecnico e i collaboratori si uniscono al cordoglio e si stringono alla famiglia Santagata, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del giovane giocatore Raffaele e porgono al Casarano Calcio e alla famiglia le più sentite condoglianze.

Virtus Matino

Tutta la famiglia biancoazzurra si unisce al profondo dolore della comunità di Casarano per la prematura scomparsa del giovane Raffaele Santagata. CIAO LELLO!

Gallipoli Football 1909

La società del Gallipoli si stringe attorno al dolore che ha colpito la società del Casarano Calcio per la scomparsa del calciatore Lello Santagata, atleta rossazzurro classe 2001. Un caloroso abbraccio alla famiglia del ragazzo!

Novoli Calcio

Il calcio dilettantistico è una grande #famiglia. Emozioni, successi, sconfitte, traguardi hanno le stesso gusto, per tutti. Specie per chi le vive con passione, per chi ci arriva con sacrificio, per chi si suda la meta. Oggi usciamo tutti sconfitti, e ci stringiamo #insieme per sentire meno dolore.Un abbraccio al Casarano Calcio e un grande bacio a Lello Santagata, alla sua famiglia, ai suoi cari. Riposa in pace, campione!

Atletico Aradeo

L’A.S.D. Atletico Aradeo partecipa al dolore che ha colpito il Casarano Calcio per la perdita del promettente under RAFFAELE SANTAGATA, per gli amici chiamato anche Lello. La società esprime le più sentite condoglianze verso la famiglia del giovane calciatore! Ciao piccolo campione!

Deghi Calcio

Ciao, Lello. La Deghi Calcio si stringe al dolore per la prematura scomparsa di Raffaele Santagata, calciatore classe 2001 del Casarano Calcio. Le più sentite condoglianze alla società rossazzurra e alla famiglia del giovane atleta. La terra ti sia lieve.

Foggia Calcio

Il Calcio Foggia 1920, in tutte le sue componenti, si unisce al dolore che ha colpito il Casarano Calcio per la prematura scomparsa del giovane calciatore Raffaele Santagata. Sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo ed al club salentino.

Manduria Calcio

Oggi pomeriggio ha lasciato questa Terra il giovane talento del Casarano Calcio, Raffaele Santagata, 18enne terzino del club salentino. Una brutta malattia ha portato via questo ragazzo di belle speranze che aveva ben impressionato tutti, come calciatore ma soprattutto come uomo.

L'Ug Manduria Sport, il presidente Elio Palmisano, l'intero staff dirigenziale-tecnico, si stringe al dolore della famiglia Santagata per la prematura scomparsa di Raffaele. Tutta la società è vicina ai parenti e alla società Casarano, ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze.

Ugento Calcio

Ci uniamo sgomenti al dolore che ha colpito la famiglia e il Casarano Calcio per la perdita del proprio tesserato RAFFAELE "LELLO" SANTAGATA giovanissimo difensore classe 2001.In questi momenti siamo tutti uniti ed inermi, di fronte agli eventi che la vita ci presenta.Riposa in pace Lello.

Corato Calcio

L'Usd Corato Calcio 1946, si associa al dolore che ha colpito il Casarano Calcio, per la prematura scomparsa del giovane calciatore Raffaele Santagata. Alla famiglia del ragazzo, le nostre più sentite condoglianze.

F.C. Otranto

La FC Otranto, esprime il suo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovanissimo Lello Santagata, calciatore 18enne in forza al Casarano Calcio. La triste notizia è giunta proprio nel corso dell' amichevole che i ragazzi di Mr Bruno stavano disputando contro il Casarano di Lello. In questo momento di infinita tristezza la società tutta ed i suoi tesserati, esprimono pubblicamente tutta la vicinanza per il dolore che ha colpito la società rossazzurra e la famiglia Santagata.

Brilla Campi

La dirigenza, lo staff e tutti gli atleti dell' Usd Brilla Campi si associano al dolore per la prematura scomparsa del giovane talento Raffaele Santagata, per gli amici Lello, 18enne terzino del Casarano Calcio. Alla famiglia del ragazzo ed alla società Casarano Calcio esprimiamo tutta la nostra vicinanza.Ciao Raffaele, ciao Campione.

U.S. Città di Fasano

L’Us Città di Fasano esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Santagata e al Casarano Calcio per la scomparsa del giovane Raffaele. Calciatore classe 2001, Raffaele Santagata era originario di Napoli ed era alla sua prima esperienza a Casarano.In questi giorni ha giocato la partita più importante della sua vita ma ci ha salutati tutti nella giornata di oggi 30 dicembre. Alla famiglia del ragazzo e al Casarano il più grosso abbraccio da parte di tutto il popolo biancazzurro.

Melendugno Calcio

La società tutta, i dirigenti, i giocatori, lo staff tecnico e i collaboratori del Melendugno Calcio si uniscono al cordoglio e si stringono alla famiglia Santagata, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa del giovane giocatore Raffaele e porgono al Casarano Calcio e alla famiglia le più sentite condoglianze.

A. Toma Maglie

Ciao Lello! Il Calcio è in lutto. Non ce l'ha fatta Raffaele Santagata a combattere la sua battaglia personale. Il giovane calciatore del Casarano ci ha lasciati prematuramente a causa di una grave malattia che l'ha colpito in breve tempo. Classe 2001, nato e cresciuto a Melito in provincia di Napoli, si è fatto notare per le grandi doti calcistiche quest'anno anche con la maglia della squadra salentina.In questi casi è difficile trovare le parole giuste, c'è solo tanta rabbia e impotenza, per la perdita di un ragazzo che non ha potuto coronare i suoi sogni sportivi. Giunga, attraverso queste righe, l'abbraccio a tutto il Casarano e alla famiglia Santagata, da parte dell' A.S.D. A. Toma Maglie.

USD Bitonto Calcio

L’U.S.D. Bitonto Calcio desidera esprimere tutto il proprio cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Raffaele “Lello” Santagata, calciatore classe 2001 in forza al Casarano Calcio. Una notizia drammatica, una morte di un giovanissimo ragazzo che ci addolora e che scuote purtroppo dolorosamente gli ultimi istanti di questo anno. Alla famiglia Santagata e alla società del Casarano Calcio, il Bitonto Calcio desidera esprimere tutti i sentimenti di vicinanza e affetto.

