Ultima uscita dell'anno vincente per il Borgosesia

Nell'ultima partita dell'anno il Borgosesia ha sconfitto 3 a 1 l'Omegna con le reti di Ravasi, Ferrandino e Muzzi, di Elca il gol della bandiera dei rossoneri.

La formazione di Didu tornerà in campo in competizioni ufficiali domenica 5 gennaio quando ospiterà in casa nella prima giornata di ritorno il Bra, un match salvezza con i granata che al momento hanno 3 punti di vantaggio proprio su Casolla e compagni che occupano la tredicesima posizione che vorrebbe dire play-out.