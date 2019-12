Catania, 2019 anno da cancellare. Due strategie per il 2020

2019 da cancellare per il Catania. Tra risultati sul campo scadenti e problemi societari è stato davvero un anno difficile. Cosa aspettarsi dal 2020? il messaggio Whatsapp inviato ad una decina di giocatori non lascia spazio ad interpretazioni: vendere e alleggerire il monte ingaggi per provare a sopravvivere. Via, dunque, i pezzi pregiati da Lodi a Di Piazza.

Dall'altro lato, però, c'è sempre la possibilità di vendere la società, ma, al momento, nessuna trattativa è davvero entrata nel vivo. Raffaello Follieri, l'unico uscito allo scoperto, non ha ancora affondato il colpo, mentre la cordata di imprenditori italiani (affiancati dagli sponsor locali) non ha ancora presentato un'offerta ufficiale e continua a lavorare a fari spenti senza tanto clamore.

CALCIOMERCATO E NON SOLO - Dal 2 gennaio al via il calciomercato con il Catania attivo sia in entrata che in uscita. Almeno una decina di giocatori dovrà andare via, ma sono previsti anche degli acquisti (idee Curcio, Vicente, Cianci e Manneh). Sempre il 2 gennaio è prevista la ripresa degli allenamenti (il Catania tornerà in campo il 12 a Francavilla Fontana).

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio