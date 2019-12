Il Potenza è sulle tracce dell'esterno mancino Andrea Zanchi. Il classe 1991 è in uscita dal Rieti ed è stato sondato da altre quattro formazioni: Bari, Teramo, Ternana e Monopoli. In questa prima parte di stagione il terzino sinistro, utilizzabile anche come centrale, ha collezionato una rete e quattro assist ed in carriera ha militato nel Matera, Gubbio e Sudtirol.