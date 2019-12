Lecce: l'ultimo allenamento del 2019. Quattro in differenziato

Il Lecce ha chiuso il proprio 2019 con un allenamento in vista della gara contro l'Udinese che si giocherà il giorno dell'Epifania alle ore 18.00. I giallorossi si sono allenati in mattinata all'Acaya agli ordini di mister Liverani.

Hanno seguito un lavoro differenziato quattro calciatori: Gallo, Majer, Meccariello e Calderoni, quest'ultimo non potrà essere presente in campo in quanto squalificato. Sono rientrati dalle vacanze anche Babacar, Farias e Vera che si sono uniti al resto del gruppo.

Non c'è tempo per riposare però perché dopo i festeggiamenti di questa serata, domani pomeriggio la truppa giallorossa si ritroverà nuovamente all'Acaya Golf Resort & Spa per un nuovo allenamento a porte chiuse.