Catania, il 2020 inizia e la trattativa per la cessione entra nel vivo

Messosi alle spalle il 2019 (disastroso o quasi), il Catania guarda al 2020 che dovrà, per forza di cose, essere un anno di svolta. Positiva o negativa si vedrà presto, già entro il mese di gennaio.

Come già scritto da IAM Calcio Catania venerdì scorso, la cordata di imprenditori (due rappresentanti con interessi nel tessuto economico siciliano, uno nel ramo della ristorazione, un altro in quello assicurativo) più gli attuali sponsor (che tramuterebbero in azioni l'attuale sostegno economico al club) avrebbe già definito il quadro della nuova società che, eventualmente, andrebbe a rilevare il Calcio Catania. Il 70% sarebbe in mano ai due imprenditori (con quote paritarie al 35% per ognuno), il restante 30%, invece, agli attuali sponsor.

Coinvolti anche due ex calciatori, uno che ha giocato con il Catania, l'altro, invece, con una squadra di primaria importanza in Serie A.

Lo statuto, in una riunione svoltasi venerdì scorso a Catania, è già stato definito e presto si entrerebbe nel vivo con la presentazione delle credenziali economiche a Nino Pulvirenti per poi partire con la trattativa vera e propria.

Attenzione alla data di venerdì 3 gennaio perché potrebbe esserci il primo contatto tra l'attuale proprietà e la cordata interessata all'acquisto. Dalla parte dei possibili acquirenti bocche ultra cucite, ma da ambienti vicini all'attuale gruppo dirigenziale filtra cauto ottimismo.

