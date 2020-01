Catania, in arrivo il primo colpo di mercato

In attesa di capire il futuro societario (clicca qui per gli ultimi sviluppi) il Catania di Pulvirenti e Lo Monaco si muove sul fronte del calciomercato. Con un occhio sempre vigile alle uscite (almeno una decina di giocatori dovrà andare via da Torre del Grifo per ragioni di contenimento dei costi) i rossazzurri sono vicinissimi a piazzare il primo colpo di mercato: è in arrivo dal Vicenza il trequartista Alessio Curcio, classe 1990 (nessuna presenza in questa stagione con i biancorossi).

Il giocatore, originario di Benevento, potrebbe arrivare entro i primissimi giorni della prossima settimana (o addirittura anticipare il suo arrivo) in città e poi unirsi ai nuovi compagni per gli allenamenti (il Catania tornerà in campo domenica 12 gennaio contro la Virtus Francavilla).

