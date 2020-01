Oleggio, alle porte un triangolare di lusso

L'Oleggio sarà una delle prime squadre a scendere in campo nel nuovo anno, forse perché i tanti cambiamenti operati nel corso del mercato dicembrino alla rosa a disposizione di mister Roano necessitano di maggior rodaggio rispetto ad altre squadre che in sede di trasferimenti hanno operato in maniera più parsimoniosa.

L'appuntamento che vedrà gli "orange" scendere in campo domenica 5 gennaio nello stadio di casa a partire dalle 10.30 mattutine è però di quelli de segnare con un circolino rosso sul calendario, un triangolare dove l'ospite d'onore sarà il Gozzano, presente sia con la prima squadra che con la formazione Berretti per una giornata a forti tinte arancio-rossoblu.

Un buon test anche per la formazione di Sassarini che nel pomeriggio sarà poi impegnato alla stadio "Rigamonti" di Brescia (14.30) per la sfida all'Arzignano Valchiampo, formazione vicentina in lotta per la salvezza nel girone B di Serie C.

