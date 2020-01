Catania, Pulvirenti: "Club in vendita, rispettate tutte le scadenze"

Il Catania riprende la preparazione a Torre del Grifo in vista della sfida contro la Virtus Francavilla in programma domenica 12 dicembre a Francavilla Fontana. L'attenzione dei tifosi, però, è rivolta ai problemi societari con una trattativa per la cessione del club ancora in fase di decollo. A La Sicilia interviene il patron della società, Nino Pulvirenti, per fare il punto della situazione: "Follieri è stato l'unico interessamento ufficiale, mi ha chiesto di incontrarlo, ma prima di trattare voglio le garanzie economiche da primario istituto di credito italiano, ciò non è arrivato, cosa dovrei fare io?". E aggiunge: "Nuova cordata di imprenditori? Non so di cosa parla, io mi auguro di completare la squadra perché penso al futuro e sono pure pronto ad uscire di scena. Siamo in perfetta regola con stipendi e tasse pagate. Il messaggio Whatsapp? Abbiamo invitato alcuni giocatori a cercarsi una sistemazione, altri a ridimensionarsi l'ingaggio. Tutto questo in un'ottica di contenimento dei costi".

