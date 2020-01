Catania, calciomercato: movimenti anche in uscita

Comunque vada la trattativa per la cessione della società (clicca qui per le ultime) sarà una sessione di calciomercato invernale movimentata per il Catania. Tante saranno le uscite (in ottica di contenimento dei costi), ma non mancheranno anche gli acquisti. Su quest'ultimo fronte c'è da registrare un'accelerata per Alessio Curcio, trequartista, classe 1990, in arrivo dal Vicenza (dovrebbe firmare un contratto con i rossazzurri fino a giugno 2021). Sul fronte cessioni, invece, potrebbe arrivare presto il primo squillo con Rosario Bucolo in predicato di passare al Potenza, secondo quanto è stato raccolto da IAM Calcio Catania. La squadra lucana è in pressing sul centrocampista siciliano e non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca.

