Lecce. Donati: "Amo Lecce. Siamo competitivi, ci possiamo salvare"

E' stato presentato in sala stampa Giulio Donati primo acquisto del Lecce nel mercato di riparazione. Il terzino destro torna in giallorosso dopo aver accumulato esperienza a livello internazionale, soprattutto in Germania. Queste le sue parole:

La Serie A è un campionato che negli ultimi anni è tornato vicino agli splendori dei primi anni 2000 in cui era seguito in tutto il mondo, anche il Germania l'interesse per il campionato italiano è cresciuto molto. Quell'anno con la maglia giallorossa fu molto bello, era la mia prima esperienza in Serie A coronata con la salvezza, sono rimasto molto legato a questa piazza. Fu comunque un anno particolare, la sentenza della retrocessione in C del Lecce arrivò verso la fine del calciomercato e io cercai una squadra in B per poter essere convocato in Under 21: quell'europeo fu la mia fortuna, ho avuto poi la possibilità di giocare in Champions League.

Questo Lecce ha fatto una bella impressione, so che sono le classiche frasi che si dicono quando uno arriva in una nuova squadra, ma è la verità. Ho trovato un gruppo unito fatto di ragazzi umili e queste sono caratteristiche che difficilmente si trovano, mi hanno accolto in maniera stupenda e mi hanno fatto sentire subito uno di loro. Il Lecce è una squadra viva e competitiva, non siamo già salvi e non siamo già retrocessi, sarà una bella sfida, appassionante, fino all'ultimo. A livello fisico mi sento bene, per quanto mi riguarda sarei già a disposizione per la prossima gara con l’Udinese, poi saranno il mister e i preparatori a decidere.

In estate io non ho saputo nulla dell'interesse del Lecce, se ne è occupato il mio agente, ma c'è stato poco di concreto. Poi adesso c'è stato questo interesse, ho dato subito la mia disponibilità per una piazza che amo che è stata la mia prima esperienza e non dimenticherò mai. Lo stadio ha un'atmosfera stupenda e dobbiamo essere noi adesso a tenere alto l'entusiasmo. Conosco bene Rispoli che giocò con me, poi conosco Manuel Coppola. Ci sono tante cose da migliorare sicuramente, però vedo da queste prime settimane che sono qui un mister che si mette sempre in prima linea per cercare di spiegare e dare la sua idea di gioco. La salvezza passa da tanti dettagli e da tanti punti di vista, gli errori si fanno, ma la cosa più importante è capirli subito e cercare di correggerli la settimana dopo. La scelta del numero 7? Io ho avuto sempre il 2, ma era già occupato.