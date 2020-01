Potenza-Ternana, sarà giornata rossoblu Le info sui biglietti

ll Potenza ha reso noto che in occasione del match valido per il 21° turno del Girone C di Serie C contro la Ternana è stata indetta la "Giornata Rossoblu". Pertanto non saranno validi abbonamenti e ingressi di favore.

PRELAZIONE ABBONATI

La società comunica che dal oggi al 4 gennaio sarà prevista la prelazione per gli abbonati, che potranno acquistare il biglietto corrispondente al posto del proprio abbonamento.

I possessori dell'abbonamento e del mini abbonamento potranno recarsi nella sede societaria, in via Nazario Sauro 124, nei seguenti orari:

giovedì 2 gennaio ore 10:00/13:00 - 15:00/19:00

venerdì 3 gennaio ore 10:00/13:00 - 15:00/19:00

sabato 4 gennaio ore 10:00/13:00

VENDITA LIBERA

Sarà possibile acquistare i biglietti il giorno della gara al botteghino dello stadio e in prevendita da martedì 7 gennaio nei seguenti punti vendita autorizzati dal Potenza:

New Diva Caffè - Via Viviani 15/27

Smoke & Co. - Via Portasalza 15

Sportissimo - Viale Dante 5

Tabaccheria e Ricevitoria di Pallante Antonio - Via Pretoria 318

QuiPoste, Viale Firenze 50

Sede societaria - Via Nazario Sauro 124

online su calciopotenza.eu

*il "Ridotto" è riservato alle donne, agli over 65, ai disabili, alle forze armate e alle forze dell'ordine

**il "Ridottissimo" è riservato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni

***gli under 6 entrano gratis ma dovranno sedere in braccio al genitore e non occupare un altro seggiolino

**a tutti i prezzi va applicato un supplemento di 1,50 € per i diritti di prevendita, il giorno della gara vi è un supplemento di 1,50 € per i costi di servizio, per l'acquisto del tagliando sarà necessario esibire la carta d'identità

SETTORE OSPITI

I tagliandi del settore ospiti, senza obbligo di "Fidelity Card", saranno in vendita da martedì 7 gennaio e fino alle ore 19 di sabato 11 gennaio al prezzo di 10 € + diritti di prevendita presso i punti vendita Go2. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo di accesso per l’evento e dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo di accesso dell’impianto insieme al documento d’identità in corso di validità.

Non sarà possibile la vendita dei tagliandi del settore ospiti il giorno della gara presso lo stadio, pertanto è ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI A POTENZA SENZA AVER PREVENTIVAMENTE ACQUISTATO IL BIGLIETTO D’INGRESSO