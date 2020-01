Catania, ecco chi è destinato a rimanere

Inizia il calciomercato invernale e per il Catania sarà una sessione complicata. La società ha deciso, per ragioni economiche, un ridimensionamento tecnico e molti big (con ingaggi pesanti) dovranno andare via. Non sarà facile, però, perché i vari Di Piazza, Curiale, Barisic, Mbende e Lodi, al momento, non abbassano le loro pretese economiche e la società lavora per "convincerli" ad accettare le destinazioni. C'è, però, anche chi resterà, magari decurtandosi l'ingaggio del 30%: è il caso di Silvestri, Calapai, Pinto, Furlan, Mazzarani. Anche Di Molfetta, scuola Milan, ad oggi, non sembra destinato ad essere ceduto, ma non mancano le pretendenti. Su Sarno, invece, è in atto una riflessione: il giocatore ha offerte da B e C, ma finora solo sondaggi. Biondi verso la permanenza, ma il buono scorcio di stagione non è passato indifferente.

