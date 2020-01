Curcio, l'agente: "E' fatta per l'arrivo a Catania. Su Di Piazza..."

Il primo colpo in entrata del Catania sarà Alessio Curcio. Il talentuoso trequartista in forza all'LR Vicenza Virtus sbarcherà alla corte di Cristiano Lucarelli, come ha confermato ai microfoni di IamCalcio Catania il suo agente Giovanni Tateo. Ecco quanto dichiarato sul proprio assistito: "Le due società stanno parlando, questa mattina ho sentito Pietro Lo Monaco ed ha avuto contatti con il direttore generale del Vicenza Paolo Bedin. Suppongo che nelle prossime 24/36 ore l'operazione dovrebbe essere chiusa. Il giocatore arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 2021. Le voci sulla questione societaria? Il ragazzo non ha nessun problema, Catania è sempre Catania. Le sue caratteristiche? Può fare tranquillamente sia il trequartista che la seconda punta, anche se il ruolo naturale è agire sulla trequarti".

Tateo è anche procuratore di Matteo Di Piazza. Sull'attaccante classe 1988 numerosi voci di mercato ma al momento non è scontata la sua partenza da Catania: "In questi giorni ho avuto modo di parlare con Lo Monaco per Curcio, ma non è uscito per niente il nome di Di Piazza sul fronte uscite. Ribadisco che se il giocatore dovesse andare via da Catania per migliorare le condizioni economiche della società, noi siamo disposti a partire. Offerte per il ragazzo? Vere e proprie no. Niente di certo e concreto".

